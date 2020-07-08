Украина испытала «комплекс унижения России» FGM-148 Javelin

Украина испытала «комплекс унижения России». Противоракетный комплекс FGM-148 Javelin в сентябре 2019 года издание Popular Mechanics назвало «комплексом унижения России».

«Военное телевидение Украины» на своем канале в YouTube выложило видео, на котором демонстрирует, как Вооруженные силы Украины испытывали недавно поставленное оружие.

Испытывали его на полигоне под Ровно. В комментарии под видео говорится, что вел стрельбу по мишеням он вместе с противотанковым ракетным комплексом «Стугна-П». Последний был разработан в Украине.

СМИ сообщают, что в июле 2020 года Вооруженные силы Украины провели самые масштабные за последние годы маневры. В учениях задействованы образцы новейшего вооружения, в том числе и полученные от партнеров с Запада.

Американское издание The Drive недавно разразилось публикацией , в которой говорится о том, что полученные Украиной комплексы Javelin позволят ей «взрывать российские танки на Донбассе».

Со ссылкой на украинскую прессу американские журналисты пишут, что на текущий момент на востоке Украины якобы находятся 35 000 российских военных, в распоряжении которых имеется 481 танк, 720 гаубиц и примерно 202 ракетных установок.