Самолеты США «проутюжили» воздушное пространство у границ России

Пентагон поменял концепцию и теперь вместо «постоянного присутствия бомбардировщиков» перешел к «динамичному применению сил». То есть, американская стратегическая авиация намерена совершать полеты в условиях «оперативно-тактического хаоса». При этом никакой «случайности» в выборе маршрутов нет и подобные вылеты разрабатываются в военном ведомстве США. Инициатором разработки и внедрения этой концепции стал бывший министр обороны Джеймс Мэттис.

Как пример применения подобного подхода можно рассматривать недавние облеты американскими бомбардировщиками B-1B и B-52H границ России. Самолеты ВВС США «проутюжили» воздушное пространство близ Камчатки, где располагаются ударные подводные силы Тихоокеанского флота, в том числе и стратегические подводные ракетоносцы. Таким образом, США доказали возможность длительного патрулирования, продержавшись в воздухе 29 часов. Все это время американские самолеты игнорировали запросы наземных служб.

Ранее командир 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадры Райан Столсворт заявил, что учебная ценность боевых вылетов незаменима, пишет Lenta.ru . Конечно, в боевой обстановке американские самолеты не будут подпущены к российским берегам. Однако исторический опыт показывает, что войны начинаются и без предупреждения.