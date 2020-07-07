45-летний россиянин найден мертвым в Паттайе

45-летний гражданин России обнаружен мертвым в одном из домов курорта на острове Паттайя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Информацию об умершем российском туристе подтвердили правоохранительные органы Таиланда.

При осмотре тела следов насилия правоохранители не нашли. Со слов хозяйки дома, в котором проживал на Паттайе турист из России, он должен был уехать еще в четверг. У него уже был билет на самолет, а его виза уже была на тот момент просрочена. Мужчина не хотел покидать дом и просил о любой помощи. По факту смерти российского туриста правоохранительные органы Паттайи уже начали расследование. На данный момент основная версия следствия заключается в том, что причиной смерти мужчины стали его собственные действия. В ближайшее время о произошедшем будет уведомлено российское посольство.