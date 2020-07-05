Болгария побила рекорд по приросту больных коронавирусом

Сегодня, 11:27

Анна Морозова

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Болгария побила рекорд по приросту больных коронавирусом
Пациенты с коронавирусом

В Болгарии за минувшие сутки было зафиксировано 188 новых заболевших коронавирусом. С начала пандемии это количество побило рекорд в стране. Первый заболевший в Болгарии был обнаружен 8 марта 2020 года. С 13 марта по 14 мая балканская республика вводила режим чрезвычайного положения. Сейчас Болгария объявила о чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Этот режим будет действовать на территории государства как минимум до конца июля. Жители должны соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах.

Всего в Болгарии выявлено 6 102 зараженных COVID-19, из них 465 – медицинские работники. 254 человека скончались, 3 037 больных вылечились.

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