Болгария побила рекорд по приросту больных коронавирусом

В Болгарии за минувшие сутки было зафиксировано 188 новых заболевших коронавирусом. С начала пандемии это количество побило рекорд в стране. Первый заболевший в Болгарии был обнаружен 8 марта 2020 года. С 13 марта по 14 мая балканская республика вводила режим чрезвычайного положения. Сейчас Болгария объявила о чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Этот режим будет действовать на территории государства как минимум до конца июля. Жители должны соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах.

Всего в Болгарии выявлено 6 102 зараженных COVID-19, из них 465 – медицинские работники. 254 человека скончались, 3 037 больных вылечились.