США столкнулись с проблемой из-за застарелой торговой войны с Канадой

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Staalker

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США столкнулись с проблемой из-за застарелой торговой войны с Канадой
Производство строевой древесины

По сообщению агентства Блумберг американские строители неожиданно столкнулись с увеличением затрат на покупку древесины хвойных пород дерева. Еще в 1982 году между США и Канадой развернулись торги по поводу цен на строительные материалы из дерева. В то время американцы для защиты своих производителей ввели 20% пошлины на ввоз этих материалов из Канады, что благотворно сказалось на американском мелком бизнесе.

Но сейчас из-за эпидемии коронавируса производство строевой древесины в США резко сократилось, и местные фирмы оказались вынуждены закупать ее у северного соседа. А ведь пошлину никто не отменял. В результате общая стоимость строительной древесины поднялась примерно на 8%, что в свою очередь ведет к удорожанию самих работ. Если учесть, что строительством занимается в США весьма изрядное количество мелких фирм, то это серьезный удар по бизнесу в государстве. Порывать нынешние убытки этим фирмам становится очень сложно, но серьезной помощи от государства пока нет.

Следует учесть, что в Канаде стоимость вырубки леса регулируется государством, а это дает возможность поднимать цену не обращая внимания на рыночные механизмы. В результате канадцы получили определенный механизм воздействия на мелкий бизнес США.

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