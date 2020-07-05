В мире миллионы людей отказались от мяса из-за коронавируса

Пандемия коронавируса заставила миллионы людей по всему миру отказаться от мяса. Bloomberg со ссылкой на данные ООН сообщает, что в текущем году из-за пандемии коронавируса потребление мяса на душу населения может сократиться почти на 3%, передает Лента.Ру . И если действительно произойдет такое снижение, то это будет самый низкий уровень потребления мяса с 2011 года. Аналитики отмечают, что в США потребление мяса выйдет на докризисный уровень не ранее 2025 года. Многим сейчас приходится сокращать расходы на еду, и поэтому люди стали чаще есть дешевые продукты, тогда как мясо стало в этой стране продуктом для богатых.

Снижению уровня потребления мяса способствует и закрытие ресторанов. К примеру, в Китае, на который до кризиса приходилось около 25% мирового потребления мяса, из-за закрытия многих ресторанов также сокращается спрос на этот продукт. Стоит отметить, что в Поднебесной растет недоверие к продуктам животного происхождения из-за вспышки эпидемии в Пекине. К тому же мясо в Китае начало дорожать на фоне перебоев в производстве, спровоцированных эпидемией.

Так, в текущем году аналитики прогнозируют снижение потребления свинины в Китае на 35% в сравнении с показателями 2019 года. В Европе тоже ожидают снижение потребления мяса. Эксперты отмечают, что в странах ЕС сокращение спроса может опустить потребление мяса до минимального за семь лет уровня. Стоит отметить, что в некоторых странах и до пандемии наблюдалось сокращение спроса на продукты животного происхождения из-за экологических соображений и соображений защиты животных.