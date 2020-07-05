В мире миллионы людей отказались от мяса из-за коронавируса

Сегодня, 10:24

Анна Лисова

0

Image 16+
В мире миллионы людей отказались от мяса из-за коронавируса
Отказ от мяса из-за коронавируса

Пандемия коронавируса заставила миллионы людей по всему миру отказаться от мяса. Bloomberg со ссылкой на данные ООН сообщает, что в текущем году из-за пандемии коронавируса потребление мяса на душу населения может сократиться почти на 3%, передает Лента.Ру. И если действительно произойдет такое снижение, то это будет самый низкий уровень потребления мяса с 2011 года. Аналитики отмечают, что в США потребление мяса выйдет на докризисный уровень не ранее 2025 года. Многим сейчас приходится сокращать расходы на еду, и поэтому люди стали чаще есть дешевые продукты, тогда как мясо стало в этой стране продуктом для богатых.

Снижению уровня потребления мяса способствует и закрытие ресторанов. К примеру, в Китае, на который до кризиса приходилось около 25% мирового потребления мяса, из-за закрытия многих ресторанов также сокращается спрос на этот продукт. Стоит отметить, что в Поднебесной растет недоверие к продуктам животного происхождения из-за вспышки эпидемии в Пекине. К тому же мясо в Китае начало дорожать на фоне перебоев в производстве, спровоцированных эпидемией.

Так, в текущем году аналитики прогнозируют снижение потребления свинины в Китае на 35% в сравнении с показателями 2019 года. В Европе тоже ожидают снижение потребления мяса. Эксперты отмечают, что в странах ЕС сокращение спроса может опустить потребление мяса до минимального за семь лет уровня. Стоит отметить, что в некоторых странах и до пандемии наблюдалось сокращение спроса на продукты животного происхождения из-за экологических соображений и соображений защиты животных.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Украине прошли наиболее масштабные военные учения за последние годы

5-07-2020, 18:35

Китаец был шокирован, увидев, как русские купаются в лютый мороз

5-07-2020, 17:05

В YouTube опубликован фильм HBO о преследовании геев в Чечне

5-07-2020, 09:46

В США снайпера Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории

4-07-2020, 22:25

В Австралии кот провел 12 минут в работающей стиральной машине и выжил

4-07-2020, 16:49

В Китае объяснили, почему предпочли российский газ вместо канадского

4-07-2020, 08:59

Главный инфекционист США допустил более опасную мутацию коронавируса

3-07-2020, 14:18

YouTube удалил польский фильм, разоблачающий содомское лобби

2-07-2020, 15:41

В США от нового смертельного вируса погибли тысячи животных

2-07-2020, 14:06

В Монголии на границе с Алтаем и Тувой зафиксирована вспышка бубонной чумы

2-07-2020, 09:49

В Казахстане для борьбы с коронавирусом предложили тактику «трех Т»

1-07-2020, 21:30

Military Watch: Россия ударно выполняет заказы на поставку оружия

1-07-2020, 12:54

В Китае назвали слабые места ядерного арсенала РФ

1-07-2020, 00:25

Потенциально опасный свиной грипп нашли в Китае

30-06-2020, 10:56

Сирийские курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией

29-06-2020, 23:30

Китайцы назвали три недостатка россиянок

29-06-2020, 23:25

В США в разгар коронавирусной пандемии стало меньше бедных

29-06-2020, 18:18

В Новой Зеландии на продажу выставили целый город

29-06-2020, 16:03

В Китае сообщили, что российский лазер не может расплавить броню танков

29-06-2020, 14:55

ВВС Германии случайно показали «протекающий» реактивный самолет

29-06-2020, 13:16

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров