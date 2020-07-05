Forbes: Киев готовит ловушку кораблям РФ в Черном море

Сегодня, 15:03

Александр Зуев

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Forbes: Киев готовит ловушку кораблям РФ в Черном море

Украина собирается создать конкуренцию российскому военно-морскому флоту и для этого планирует использовать новую тактику в Черном море. С такой версией выступили американские журналисты. На сегодня фрегат «Гетман Сагайдачный» является самым крупным кораблем украинского военного флота. Кроме того, в Киеве планируют построить нескольких десятков малых кораблей и катеров. Как пишет Forbes, речь идет о 20 канонерских лодках класса Гюрза, каждая из которых вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками. Однако в этом году было построено всего семь кораблей, два из которых пару лет находились в российской штрафной зоне после инцидента в Керченском проливе.

ВМС Украины безнадежно уступают Черноморскому флоту РФ. Но на сложившуюся ситуацию не помогут повлиять даже ракетные катера США, переданные Украине Пентагоном. Помимо этого, Вашингтон может продать Киеву 16 катеров Mark VI за $ 600 млн. Но даже этот арсенал не идет в сравнение с Черноморским флотом России — с его крейсером, эсминцем, фрегатами, подводными лодками и патрульными катерами.

Американские журналисты пишут, что едва ли Украина сможет противостоять России в условиях реального конфликта, поэтому Киев планирует использовать новую тактику, пишет ПолитРоссия.

Как считают аналитики, катера ВМС Украины будут использоваться для создания масштабной сенсорной сети, нацеленной на сбор данных о потенциальном противнике. Украинским военным дешевле запускать ракеты наземного, а не морского базирования. Киев намерен сделать основную ставку не на флот, а на береговые противолодочные комплексы. С этой целью Украина разрабатывает ракету «Нептун» вместе с оборудованием. Это оружие способно наносить удары по корветам, фрегатам, эсминцам и крейсерам и даже по группировкам судов с радиусом действия около 175 км. С помощью ракеты «Нептун» Киев планирует превратить регион в ловушку для ЧФ России, считают эксперты.

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