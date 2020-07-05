Украина сразу после США получит патрульные катера Mark VI

16 патрульных катеров Mark VI США могут продать Киеву, поскольку соответствующее решение уже одобрил американский Госдеп. Пока точная дата сделки не определена.

О покупке Украиной катеров Mark VI сообщил командующий украинским Военно-морским флотом Алексей Неижпапа. Он подчеркнул, что эти катера будут преимущественно использоваться в Азовском море. Большое преимущество катеров Mark VI в том, что они легко транспортируются по суше, что позволит Украине перебросить их в Азовское море не через Керченский пролив.

Патрульный катер Mark VI используют сейчас американские военные для выполнения довольно большого круга задач. Эти катера могут нести тактические ракеты и противоминные комплексы. Также они могут использоваться подразделениями спецназначения. Стоит отметить, что катера Mark VI Вашингтон еще не продавал ни одной стране. К тому же, американцы обещают Киеву совершенно новые катера, а не эксплуатируемые ранее.