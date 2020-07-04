Польша: Россия испытывает новое оружие, способное сбивать даже спутники

Польское издание Interia рассказало своим читателям об испытании Россией нового оружия. Речь идет о ЗРК нового поколения С-500 «Прометей». Авторы обращают внимания на то, что такие системы смогут с легкостью сбивать космические спутники противника, находящиеся на низкой околоземной орбите, и гиперзвуковые ракеты.

Главнокомандующий российскими воздушно-космическими силами Сергей Суровикин рассказал, что новый комплекс сможет перехватывать цели, которые движутся со скоростью 7 километров в секунду. Суровикин говорит, что такое оружие пока есть только у России. У других стран аналогов «Прометею» нет и пока не предвидится. На вооружение этот ЗРК будет поставлен через пять лет, так как пока РФ использует С-400 «Триумф» - самый продвинутый комплекс из принятых на вооружение.

С-400 может заниматься одновременным сопровождением 6 целей на расстоянии до 400 километров, и наводить на них ракеты. «Триумф» может применяться с целью перехвата крылатых и баллистических ракет, самолетов, беспилотников - абсолютно всех целей, которые развивают скорость до 4,8 километров в секунду.

Один из развернутых С-400 - на территории Калининградской области. Комплекс призван контролировать цели из Польши и стран Балтии. Авторы констатируют, что Россия вынуждена вооружаться все больше и больше, так как НАТО все ближе продвигается к ее границам. Интересна реакция польских читателей на статью.