Польша: Россия испытывает новое оружие, способное сбивать даже спутники

Сегодня, 21:38

Ольга Громова

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Польша: Россия испытывает новое оружие, способное сбивать даже спутники
С-500 «Прометей»

Польское издание Interia рассказало своим читателям об испытании Россией нового оружия. Речь идет о ЗРК нового поколения С-500 «Прометей». Авторы обращают внимания на то, что такие системы смогут с легкостью сбивать космические спутники противника, находящиеся на низкой околоземной орбите, и гиперзвуковые ракеты.

Главнокомандующий российскими воздушно-космическими силами Сергей Суровикин рассказал, что новый комплекс сможет перехватывать цели, которые движутся со скоростью 7 километров в секунду. Суровикин говорит, что такое оружие пока есть только у России. У других стран аналогов «Прометею» нет и пока не предвидится. На вооружение этот ЗРК будет поставлен через пять лет, так как пока РФ использует С-400 «Триумф» - самый продвинутый комплекс из принятых на вооружение.

С-400 может заниматься одновременным сопровождением 6 целей на расстоянии до 400 километров, и наводить на них ракеты. «Триумф» может применяться с целью перехвата крылатых и баллистических ракет, самолетов, беспилотников - абсолютно всех целей, которые развивают скорость до 4,8 километров в секунду.

Один из развернутых С-400 - на территории Калининградской области. Комплекс призван контролировать цели из Польши и стран Балтии. Авторы констатируют, что Россия вынуждена вооружаться все больше и больше, так как НАТО все ближе продвигается к ее границам. Интересна реакция польских читателей на статью.

«Наши руководители, упрашивающие США приблизиться к границе с РФ, всеми силами стремятся к тому, чтобы мы испробовали эффективность этого оружия на себе», «У Польши нет спутников, у НАТО — гиперзвукового оружия, а самолеты, которыми располагают поляки, С-300 уничтожит за несколько минут. Россия на столетие опережает нас в сфере вооружений, развивая технологии, о которых поляки не могут даже мечтать», «У меня назрел серьезный вопрос. Вот скажите, зачем Польше самолеты Ф-35 и Ф-16, комплексы «Пэтриот», танки «Леопард» и прочее, если у нас не будет ни единого шанса в случае обладания РФ таким оружием? Может мне кто-то дать вразумительный ответ?», - приводит мнение читателей в переводе с польского ИноСМИ.
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