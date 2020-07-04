Российский «Контейнер» засек удар неизвестных самолетов по Ирану

Сегодня, 17:51

Анна Лисова

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Российский «Контейнер» засек удар неизвестных самолетов по Ирану

Российская РЛС «Контейнер» зафиксировала удары по Ирану из воздушного пространства Азербайджана. Об этом сообщает портал Аvia.pro. Ранее Иран перебросил к границе с Азербайджаном модернизированные советские ЗРК С-75. Недавно на иранском военном объекте произошел взрыв. Военные эксперты тут же связали эти два события. Они считают, что именно из Азербайджана была совершена атака по военным объектам в Ираке.

Стало известно, что беспилотник, который был задействован в операции по ликвидации командующего Касема Сулеймана, также был поднят в небо с территории Азербайджана. Аналитики считают, что идентифицировать военную авиацию, задействованную в атаках на Азербайджан, помогла российская РЛС «Контейнер». Эта система может обнаруживать цели за несколько тысяч километров. Стоит отметить, что Иран официально не подтверждает информацию о взрыве на военном ядерном объекте. В частности, Тегеран не говорит, что взрыв связан с атакой внешних сил.

Как считают специалисты, Иран перебросил силы к границе Азербайджана, поскольку считает эту страну ответственной за военную операцию на своей территории, к которой могут быть причастны также США и Израиль. Размещение у границ Азербайджана дополнительных сил позволит Ирану предотвратить новые провокации, которые могут устроить противники этой страны.

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  • некто недавно выразил мнение ,что среди его окружения усё в порядке .Мартышка спросила у попугая :Что главное в танке? Двигатель.Неправильно Удав,что главное в танке?Гусеницы.Неправильно.Сланёнок,что главное в танке? Башня.Неправильно.А что же тогда главное? Главное,чтобы не усраться
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