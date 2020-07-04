В Южной Корее выявлен новый особо заразный штамм коронавируса

Сегодня, 16:37

Анна Морозова

0

Image 16+
В Южной Корее выявлен новый особо заразный штамм коронавируса
Корейские ученые нашли новый штамм коронавируса

Новые очаги коронавируса в Южной Корее спровоцировал штамм GH, являющийся более заразным, чем прежние подвиды новой инфекции. В организации Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что первым в стране появился штамм S, который был завезен из Китая. Потом он мутировал в штамм V, который был обнаружен у сектантов Синчхончжи, составляющих половину всех заболевших в стране.

Сейчас же в Южной Корее обнаружен штамм GH, распространяющийся гораздо быстрее, чем другие подвиды COVID-19. Со слов экспертов, GH облает хорошей способностью к прикреплению к клеткам человека, поэтому и является наиболее заразным. Этот штамм появился в Европе, Северной и Южной Америке и регионах Африки. Таким образом, в Южную Корею он был завезен извне.

В начале мая в стране произошло послабление карантинного режима. Однако позже правительство было вынуждено снова усилить правила безопасности из-за появления новых локальных вспышек инфекции. Среди зараженных оказались посетители ночных клубов и люди, контактировавшие с сотрудниками компании Coupang. 22 июня сообщалось о новой волне коронавируса в Сеуле и окрестностях. Согласно последним данным, в стране выявлено 13,1 тысячи заболевших коронавирусом. 284 из них скончались, а 11,8 тысячи — выздоровели.

Эксперты сообщают, что разные штаммы коронавируса образовались в результате его мутаций. Так, специалисты из Италии утверждают, что от штамма вируса зависит его лечение. Американскими учеными было выявлено 6 основных групп коронавируса, который поражает людей. При этом, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 обладает невысокой изменчивостью. С ее слов, обнаруженные несколько десятков мутаций коронавируса являются обычными для любого микроорганизма.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Украине прошли наиболее масштабные военные учения за последние годы

Вчера, 18:35

Китаец был шокирован, увидев, как русские купаются в лютый мороз

Вчера, 17:05

В YouTube опубликован фильм HBO о преследовании геев в Чечне

Вчера, 09:46

В США снайпера Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории

4-07-2020, 22:25

В Австралии кот провел 12 минут в работающей стиральной машине и выжил

4-07-2020, 16:49

В Китае объяснили, почему предпочли российский газ вместо канадского

4-07-2020, 08:59

Главный инфекционист США допустил более опасную мутацию коронавируса

3-07-2020, 14:18

YouTube удалил польский фильм, разоблачающий содомское лобби

2-07-2020, 15:41

В США от нового смертельного вируса погибли тысячи животных

2-07-2020, 14:06

В Монголии на границе с Алтаем и Тувой зафиксирована вспышка бубонной чумы

2-07-2020, 09:49

В Казахстане для борьбы с коронавирусом предложили тактику «трех Т»

1-07-2020, 21:30

Military Watch: Россия ударно выполняет заказы на поставку оружия

1-07-2020, 12:54

В Китае назвали слабые места ядерного арсенала РФ

1-07-2020, 00:25

Потенциально опасный свиной грипп нашли в Китае

30-06-2020, 10:56

Сирийские курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией

29-06-2020, 23:30

Китайцы назвали три недостатка россиянок

29-06-2020, 23:25

В США в разгар коронавирусной пандемии стало меньше бедных

29-06-2020, 18:18

В Новой Зеландии на продажу выставили целый город

29-06-2020, 16:03

В Китае сообщили, что российский лазер не может расплавить броню танков

29-06-2020, 14:55

ВВС Германии случайно показали «протекающий» реактивный самолет

29-06-2020, 13:16

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров