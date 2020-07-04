В Южной Корее выявлен новый особо заразный штамм коронавируса

Новые очаги коронавируса в Южной Корее спровоцировал штамм GH, являющийся более заразным, чем прежние подвиды новой инфекции. В организации Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что первым в стране появился штамм S, который был завезен из Китая. Потом он мутировал в штамм V, который был обнаружен у сектантов Синчхончжи, составляющих половину всех заболевших в стране.

Сейчас же в Южной Корее обнаружен штамм GH, распространяющийся гораздо быстрее, чем другие подвиды COVID-19. Со слов экспертов, GH облает хорошей способностью к прикреплению к клеткам человека, поэтому и является наиболее заразным. Этот штамм появился в Европе, Северной и Южной Америке и регионах Африки. Таким образом, в Южную Корею он был завезен извне.

В начале мая в стране произошло послабление карантинного режима. Однако позже правительство было вынуждено снова усилить правила безопасности из-за появления новых локальных вспышек инфекции. Среди зараженных оказались посетители ночных клубов и люди, контактировавшие с сотрудниками компании Coupang. 22 июня сообщалось о новой волне коронавируса в Сеуле и окрестностях. Согласно последним данным, в стране выявлено 13,1 тысячи заболевших коронавирусом. 284 из них скончались, а 11,8 тысячи — выздоровели.

Эксперты сообщают, что разные штаммы коронавируса образовались в результате его мутаций. Так, специалисты из Италии утверждают, что от штамма вируса зависит его лечение. Американскими учеными было выявлено 6 основных групп коронавируса, который поражает людей. При этом, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 обладает невысокой изменчивостью. С ее слов, обнаруженные несколько десятков мутаций коронавируса являются обычными для любого микроорганизма.