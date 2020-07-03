В Украине прошли наиболее масштабные военные учения за последние годы.

В Украине под городом Ровно закончились военные учения, которые сами украинцы назвали самыми масштабными за последние несколько лет.

В ходе военных учений армия задействовала ряд новейших разработок в вооружении, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Многие из новинок попали в страну благодаря западным партнерам. Кроме прочих, военными отрабатывались также и наступательные действия на дислокацию потенциального врага.

На полигоне экспертами был замечен и американский комплекс FGM-148 Javelin. В учениях задействовали танки, дроны и системы ПВО отечественного производства. Контроль за действиями военных осуществлялся при помощи автоматизированных систем управления.