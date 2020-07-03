Китаец был шокирован, увидев, как русские купаются в лютый мороз

Пользователь платформы Sina оставил рассказ о «воинственных русских», которые купаются в мороз -70 градусов, и холод им нипочем. Китаец также объяснил соотечественникам, благодаря чему это стало возможно.

Автор объясняет, что китайцы жителей РФ считают очень воинственными людьми именно из-за их стойкости к морозам. По мнению автора, экстремально низкие температуры их совершенно не будоражат.

Китайцы во время своего путешествия в Россию укутываются в меха сверху донизу, а «некоторые россияне при этом ходят в шортах и юбках», отмечает блогер.

В ходе его поездки наибольшее удивление вызвало якутское село Оймякон — признанный полюс холода. Автор пишет, что морозы в этом поселке просто невероятно-ужасающие. Столбики термометров иногда опускаются до 70 градусов ниже нуля.

«К удивлению многих туристов при такой экстремально низкой температуре русские еще умудряются купаться!» - восклицает блогер.

Его цитирует ИноСМИ.

Китаец отметил, что знает, в чем секрет. Есть в Оймяконе место, где вода не замерзает даже зимой, хотя все вокруг покрыто толстым слоем льда. Все дело в том, что на этой суровой территории находится горячий источник. А само название села переводится как «незамерзающая вода».

Именно этот горячий гейзер и не дают русским окоченеть в 70-градусный мороз.

«Мы еще раз убеждаемся, что наш мир полон чудес! Горячие источники в холодной Сибири — тому подтверждение», - резюмировал автор рассказа.