В YouTube опубликован фильм HBO о преследовании геев в Чечне

Картина известного американского документалиста Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню», в которой рассказывается о пытках гомосексуалов, в большей степени реалистична. Также считает уроженец Омской области Максим Лапунов, который в 2017 году признался, что его задержали в Чечне по подозрению в гомосексуальности. По его словам, 12 суток он провел в подвале угрозыска, где его били. Максим Лапунов, уехавший из России, снимался в фильме под своим именем.

В интервью телеканалу «Дождь», Лапунов, который не выдает место своего пребывания, счел документальный фильм очень точным. Героями картины являются представители ЛГБТ-сообщества, которые уехали из Республики или собираются ее покинуть. Их лица скрыли для обеспечения безопасности.

В фильме HBO также рассказывается об активистах, которые ведут борьбу с репрессиями в отношении представителей ЛГБТ.

По словам Лапунова, ему известны несколько историй о пытках в Чечне за нетрадиционную сексуальную ориентацию.

На вопрос, насколько похожи его история на истории других геев, Лапунов ответил: «Наши истории отличаются, так как они все-таки чеченцы». Он отметил, что ему было полегче, так как он - русский.

О преследовании геев в Чечне впервые сообщалось три года назад. Речь шла о сотнях задержанных, которых держали в секретных тюрьмах, где их избивали, пытали током и заставляли назвать имена знакомых гомосексуалистов.

Шокирующий фильм «Добро пожаловать в Чечню», который ранее показали на «Сандэнсе» и Берлинском кинофестивале, опубликован на YouTube-канале LGBTQ World.