В YouTube опубликован фильм HBO о преследовании геев в Чечне

Сегодня, 09:46

Александр Зуев

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В YouTube опубликован фильм HBO о преследовании геев в Чечне
Картина известного американского документалиста Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню», в которой рассказывается  о пытках гомосексуалов, в большей степени реалистична. Также считает уроженец Омской области Максим Лапунов, который в 2017 году признался, что его задержали в Чечне по подозрению в гомосексуальности. По его словам,  12 суток он провел в подвале угрозыска, где его били. Максим Лапунов, уехавший из России, снимался в фильме под своим именем.  
В интервью телеканалу «Дождь», Лапунов, который не выдает место своего пребывания, счел документальный фильм  очень точным. Героями картины являются представители ЛГБТ-сообщества, которые уехали из Республики или собираются ее покинуть. Их лица скрыли для обеспечения безопасности.
В фильме HBO также рассказывается об активистах, которые ведут борьбу с репрессиями в отношении представителей ЛГБТ.
По словам Лапунова, ему известны несколько историй о пытках в Чечне за нетрадиционную сексуальную ориентацию. 

На вопрос, насколько похожи его история на истории других геев, Лапунов ответил: «Наши истории отличаются, так как они все-таки чеченцы». Он отметил, что ему было полегче, так как он - русский.  
О преследовании геев в Чечне впервые сообщалось три года назад. Речь шла о сотнях задержанных, которых держали в секретных тюрьмах, где их избивали, пытали током и заставляли назвать имена знакомых гомосексуалистов.
Шокирующий фильм «Добро пожаловать в Чечню», который ранее показали на «Сандэнсе» и Берлинском кинофестивале, опубликован на YouTube-канале LGBTQ World.
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В YouTube опубликован фильм HBO о преследовании геев в Чечне

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