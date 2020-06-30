В Австралии кот провел 12 минут в работающей стиральной машине и выжил

Двухлетний бирманский кот по кличке Оскар, проживающий вместе с хозяевами в пригороде австралийского города Маручиодора в штате Квинсленд, выжил после того, как 12 минут провел в работающей стиральной машинке. Об удивительном случае рассказало астралийское издание ABC News.

Анджело и Аманда Мередит, хозяева Оскара, рассказали, что их любимец, видимо, захотел поспать в машине, хотя раньше за ним подобного не замечалось. Мужчина решил постирать простыни и не заметил Оскара. Спустя время супруги услышали мяуканье кота, но не придали этому значения. Когда же вопли стали душераздирающими, прибежали к машинке.

Как выяснилось, котик уже 12 минут был почти в кипящей воде и с моющими средствами.

Извлечь кота сию минуту не получилось - машинка была заблокирована, а потом сливала воду и отжимала белье.

Когда же любимца достали и отвезли к ветеринару, тот удивился. На теле кота было много синяков и телесных повреждений, но не было переломов и страшных ожогов. Следующие сутки Оскар пробыл в ветклинике, где ему давали лекарства и присматривали.

Но животное испытало такой сильный стресс, что после возвращения домой проспало семь суток.

Сейчас с Оскаром все в порядке. Его хозяйка уверена, что в машинке он использовал три из девяти кошачьих жизней.

Между тем ветеринары призывают хозяев котов проверять барабаны своих стиральных машин прежде, чем их запустить, так как подобные случаи нередки и не у всех такой счастливый финал, как в истории с Оскаром.