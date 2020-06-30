В США от нового смертельного вируса погибли тысячи животных

С апреля текущего года по настоящее время в США от вируса геморрагической болезни скончались тысячи кроликов. Заболевания были зафиксированы в американском минсельхозе. Случаи геморрагической болезни были выявлены в Нью-Мексико, Техасе, Юте, Неваде, Колорадо, Калифорнии и Аризоне. Вирус распространяется в США.

Ветеринары назвали этот недуг «кроличья Эбола». Вирус поражает ткани и органы кроликов, что приводит к внутреннему кровотечению и летальному исходу. Об инфицировании животного становится известно уже после гибели. На эту инфекцию указывает кровотечение из носа после смерти.

Инфекция распространяется через кровь, мочу и кал. Инфицированное животное умирает в 90% случаев. Специалисты считают, что вирус не опасен для человека, собак и кошек, однако они могут быть носителями инфекции. Патоген способен сохраняться на одежде 3,5 месяца. Опасность эпидемии заключается в том, что изначально инфекцией заразились зайцы и кролики от домашних животных.