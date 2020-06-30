В США от нового смертельного вируса погибли тысячи животных

Сегодня, 14:06

Анна Морозова

0

Image 16+
В США от нового смертельного вируса погибли тысячи животных
Кроличья Эбола в США

С апреля текущего года по настоящее время в США от вируса геморрагической болезни скончались тысячи кроликов. Заболевания были зафиксированы в американском минсельхозе. Случаи геморрагической болезни были выявлены в Нью-Мексико, Техасе, Юте, Неваде, Колорадо, Калифорнии и Аризоне. Вирус распространяется в США.

Ветеринары назвали этот недуг «кроличья Эбола». Вирус поражает ткани и органы кроликов, что приводит к внутреннему кровотечению и летальному исходу. Об инфицировании животного становится известно уже после гибели. На эту инфекцию указывает кровотечение из носа после смерти.

Инфекция распространяется через кровь, мочу и кал. Инфицированное животное умирает в 90% случаев. Специалисты считают, что вирус не опасен для человека, собак и кошек, однако они могут быть носителями инфекции. Патоген способен сохраняться на одежде 3,5 месяца. Опасность эпидемии заключается в том, что изначально инфекцией заразились зайцы и кролики от домашних животных.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Потенциально опасный свиной грипп нашли в Китае

30-06-2020, 10:56

Сирийские курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией

29-06-2020, 23:30

Китайцы назвали три недостатка россиянок

29-06-2020, 23:25

В США в разгар коронавирусной пандемии стало меньше бедных

29-06-2020, 18:18

В Новой Зеландии на продажу выставили целый город

29-06-2020, 16:03

В Китае сообщили, что российский лазер не может расплавить броню танков

29-06-2020, 14:55

ВВС Германии случайно показали «протекающий» реактивный самолет

29-06-2020, 13:16

Египет закупит 500 российских танков Т-90

28-06-2020, 09:13

Испания начала раздавать деньги своим гражданам просто так

27-06-2020, 14:39

В ВОЗ рассказали о новой вспышке коронавируса в Европе

27-06-2020, 07:39

Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил дрожать Турцию

26-06-2020, 16:44

Стелс-бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400

26-06-2020, 15:05

Китай готов уничтожить поставленные в Индию российские ЗРК С-400

26-06-2020, 12:23

Названы последствия противостояния израильских F-16 с С-300 и «Панцирь-С»

26-06-2020, 11:47

Американский броневик в Сирии проиграл «гонку» российскому «Тайфуну»

25-06-2020, 17:23

Отели турецкой Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России

25-06-2020, 16:26

Американский броневик тараном столкнул российский БТР на обочину

25-06-2020, 14:51

В Китае высмеяли новейшую российскую военную технику на Параде Победы

25-06-2020, 09:05

На юго-востоке Турции в ходе обстрела со стороны Ирана погиб военный

24-06-2020, 11:07

В Сирии уничтожен турецкий броневик

24-06-2020, 08:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров