В Казахстане для борьбы с коронавирусом предложили тактику «трех Т»

Сегодня, 21:30

Александр Зуев

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В Казахстане для борьбы с коронавирусом предложили тактику «трех Т»

Вакцины от коронавируса не существует, а коллективный иммунитет еще не выработан, поэтому в Казахстане для борьбы с COVID-19 будут применять тактику трех Т. Об этом рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. 

В стратегию трех Т входят: трафик — закрытие границ, тестинг — широкое тестирование для раннего выявления носителей, а также трейсинг — отслеживание цепочки контактов. Также было подчеркнуто, что вспышки коронавируса в Казахстане не повлияют на эпидемическую ситуацию в России. Попович подчеркнула, что Россия уже умеет реализовывать стратегию трех Т. В случае второй волны коронавируса Россия будет вынуждена вернуться к карантину, сказала она. Известно, что российские эпидемиологические службы сейчас усиливают контроль на границах. 

Отметим, что режим ЧП в Казахстане действовал с 16 марта по 11 мая. Позднее власти стали поэтапно отменять ограничения, но из-за новой вспышки инфекции в нескольких регионах их возобновили. 

Напомним: 29 июня в Казахстане ввели жесткие карантинные ограничения. По состоянию на 1 июля в стране выявлены 22 тысячи случаев заражения, пишет РБК.

Отметим, что в Казахстане всего подтверждено более 41 тысячи случаев инфицирования, более 13,5 тысячи человек выздоровели, скончались 188 пациентов.

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