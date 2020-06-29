Military Watch: Россия ударно выполняет заказы на поставку оружия

Сегодня, 12:54

Ольга Громова

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Military Watch: Россия ударно выполняет заказы на поставку оружия
Комплексы С-400

Темпам российской «оборонки» можно только позавидовать. Она ударно выполняет все поступившие заказы на поставки оружие и, получая весомое преимущество в сфере военно-технического сотрудничества, оставляя другие страны далеко позади. Американское издание Military Watch решило рассказать своим читателям о том, как быстро научилась реагировать Россия на существующие в мире запросы на поставку оружия. Идея для публикации появилась после того, как на фоне обострения приграничного конфликта Китая и Индии в Ладакхе Москва согласилась в кратчайшие сроки поставить Нью-Дели комплексы С-400.

В таком же «авральном» режиме РФ намерена укрепить и индийскую авиацию. Совсем скоро (возможно, до конца этого года) Индия получит 33 истребителя МиГ-29UPG и Су-30МКИ. Таким темпам работы у России стоит поучиться. Особенно, Франции, которая уже четыре года никак не может поставить заказчику 36 самолетов Rafale. Из-за медленных темпов Индия через столько времени после подписания первого контракта не развернула ни одной оперативной эскадрильи, отмечает «Военное обозрение». И это при том, что Rafale не из дешевых - один самолет стоит порядка 240 миллионов долларов, даже американский F-35A наполовину дешевле. А стоимость Су-30МКИ в разы меньше этой.

«Вероятно, это подорвет дальнейшие закупки Rafale, а Индия вместо этого будет стремиться производить российские самолеты МиГ-35 поколения «4++»», - резюмирует Military Watch.
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