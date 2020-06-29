В Китае назвали слабые места ядерного арсенала РФ

Сегодня, 00:25

Анна Лисова

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В Китае назвали слабые места ядерного арсенала РФ

Россия имеет огромный ядерный арсенал, но при этом из-за устаревших ракет он нуждается в серьезной модернизации.

Китайские эксперты отмечают, что стратегический арсенал России соизмерим с американским. Но России необходимо избавиться от устаревших жидкостных ракет Р-36М, которые были созданы еще в 70-е гг. минувшего века. 

В России об этой проблеме, конечно же, знают. Поэтому сейчас российские специалисты работают над гиперзвуковым блоком «Аванград» и ракетой «Сармат». Это вооружение сможет без проблем обходить современные системы ПРО, уверены эксперты. 

Китайское издание The Paper отмечает, что срок эксплуатации ракет Р-36М уже вскоре закончится. И уже в ближайшее время важно заменить все такие ракеты на РС-28 «Сармат». Перевод статьи, размещенной на страницах китайского издания, опубликовал портал ИноСМИ.

Планируется, что эта ракета появится на вооружение российской армии в 2021 году. Но точно сказать, когда эта ракета сможет полностью заменить старые Р-36М в ядерном арсенале России, сложно. 

Известно, что 46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала. Эти ракеты производились украинским КБ «Южное». Поэтому создание новых ядерных ракет в России особо остро ощутили в 2014 году. 

Пока РС-28 «Сармат» еще не готовы к массовому запуску в производство из-за частых переносов летно-конструкторских тестов. Но с учетом того, насколько серьезно нуждается в них страна, можно предположить, что вопрос с их производством будет решен все же вовремя. 

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