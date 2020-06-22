Потенциально опасный свиной грипп нашли в Китае

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Ольга Громова

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Потенциально опасный свиной грипп нашли в Китае
Штамм свиного гриппа в Китае

Неизвестный до сих штамм свиного гриппа, который потенциально может спровоцировать новую пандемию, выявили ученые в Китае. Об этом они рассказывают в публикации, появившейся на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, передает РИА Новости.

В процессе генерации вирусов пандемического гриппа свиньи часто играют роль так называемых «сосудов для смешивания». Поэтому очень важно наблюдать за вирусами гриппа у этих животных, поскольку они позволяют спрогнозировать потенциальную пандемию, а, значит, у людей появляется возможность подготовиться к ней.

В своей публикации ученые рассказали об исследованиях вирусов гриппа у свиней в Китае с 2011 по 2018 годы. За это время исследователями были взяты около 30 тысяч назальных мазков у свиней на территории 10 провинций Китая. В ходе исследования учеными были выделены 179 вирусов, которые могут вызвать свиной грипп. Недавно появившийся штамм вируса гриппа их особенно насторожил. Он несет в себе гены вируса (H1N1) pdm09, который стал виновников пандемии гриппа 2009 года. Известно, что штамм, который получил название G4 EA H1N1, в популяции свиней начал распространяться с 2016 года.

Также есть сведения, что 10,4% (35 из 338) сотрудников ферм, выработали антитела к G4 EA H1N1. Причем, в большинстве своем это молодые люди - от 18 до 35 лет. Ученые опасаются этого штамма. По их утверждениям, эффективность значительно увеличивает возможность адаптации данного вируса в организме человека, а также появляется риск возможной генерации пандемического вируса.

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