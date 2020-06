Сирийские курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией

Курды устроили митинг у пункта дислокации российских военных, расположенного неподалеку от сирийского города Кобани, провинция Алеппо. Таким образом участники акции протеста выразили недовольство гибелью трех женщин в результате авиаудара, который был нанесен турецким беспилотником 23 июня. Они призывают россиян к активному противостоянию Турции.

#Kobani: Large demonstration in front of Russian military base in Kobani countryside due to silence by Russia to the Turkish terrorist attack a few days ago in Kobani countryside.#Twitterkurds #Russia #Turkey #Syria #SDF #Rojava pic.twitter.com/savWPQ7Gap