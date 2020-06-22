Сирийские курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией

Курды устроили митинг у пункта дислокации российских военных, расположенного неподалеку от сирийского города Кобани, провинция Алеппо. Таким образом участники акции протеста выразили недовольство гибелью трех женщин в результате авиаудара, который был нанесен турецким беспилотником 23 июня. Они призывают россиян к активному противостоянию Турции.
#Kobani: Large demonstration in front of Russian military base in Kobani countryside due to silence by Russia to the Turkish terrorist attack a few days ago in Kobani countryside.#Twitterkurds #Russia #Turkey #Syria #SDF #Rojava pic.twitter.com/savWPQ7Gap— Rojava Network (@RojavaNetwork) June 26, 2020
Ранее командование курдских Сил внутренней безопасности Асайиш осудило атаку, назвало Турцию оккупантом и призвало Россию «выполнить свой долг», пишет Lenta.ru. Асайиш также потребовали от США и России, чтобы руководства этих стран призвали Анкару следовать российско-турецкому соглашению о прекращении огня.
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