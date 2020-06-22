Китайцы назвали три недостатка россиянок

Вчера, 23:25

Ольга Громова

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Китайцы назвали три недостатка россиянок

Русские женщины издревле славятся своей красотой. Однако это достоинство перекрывается несколькими весьма существенными недостатками, из-за которых иностранцы не особо хотят на них жениться. О них на своих страницах рассказывает Sohu (Китай).

О России в мире сложилось немало стереотипов, в том числе о медведях, водке и девицах-красавицах.

Зарубежные женихи, глядя на российских женщин, мечтали бы о такой супруге. Вот только мечты и реальность - две разные вещи в силу трех реальных причин.

Главное препятствие - это различия в менталитете. По этой причине молодые люди могут не пройти через этап "притирки". Стоит отметить, подчеркивает автор, что между молодыми настоящая пропасть в культурах, праздниках и языках, в концепциях брака, наконец.

Китайские женихи не в восторге и от характера россиянок - слишком уж дерзко ведут себя женщины, рожденные в РФ. А еще они большие любительницы алкоголя.

"Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое "я" и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела", - так описывает автор из Китая российских невест.

Также китайских женихов, невысоких и худых, пугают рассказы о пышнотелых красавицах. Особенно их страшат истории, когда женщины полнеют после свадьбы.

Но здесь надо отдать автору должное - он заверил своих соотечественников, что подобные утверждения крайне безосновательны и современные россиянки тщательно следят за своей фигурой.

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