В США в разгар коронавирусной пандемии стало меньше бедных

ВВП Соединенных Штатов по итогам первого квартала упал на 4,8%, что явилось крупнейшим падением этого показателя со времен Великой депрессии почти столетней давности. Казалось, такое падение в обязательном порядке должно привести к снижению доходов населения и его обнищанию. Однако в США вышло все с точностью до наоборот. Если в январе-феврале за чертой бедности находилось 10,9% населения страны, то в апреле-мае только 8,6% жителей государства.

Эта парадоксальная ситуация оказалась напрямую связана с эпидемией коронавируса и мерами поддержки, оказываемыми властями США гражданам своей страны. До 22 мая граждане уже получили 257 миллиардов долларов в качестве различных пособий, еще 140 миллиардов долларов американцы получили в рамках программы страхования от безработицы.

В результате принятые администрацией Трампа меры подняли реальные доходы граждан на 10 %. Две трети американцев, которые получили в качестве пособия дополнительные 600 долларов, теперь имеют доход больше чем до начала пандемии. В рамках поддержки экономики страны сенат выделил в марте 2 триллиона долларов, в мае на эти цели последовал новый транш — уже 3 триллиона долларов.