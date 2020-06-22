В Новой Зеландии на продажу выставили целый город

По сообщению CNBC, в Новой Зеландии на торги выставили город Меллансфолли Ранч. Населенный пункт за 7,5 миллиона долларов может приобрести любой желающий. Сам город имеет около десятка строений, плюс будущему владельцу достанется подготовленный бизнес по производству меда. История населенного пункта невелика — его придумал и создал в 2006 году новозеландский энтузиаст, взявший за образец городишко ковбоев из штата Вайоминг.

В городе имеется всего 3 жилых здания, которые суммарно предназначены для проживания 22 жителей. Однако даже для такого скромного населения имеются офис шерифа, здание юстиции, построен довольно современный кинотеатр. Определенным минусом Меллансфолли Ранч является его удаленность от крупных городов — дорога на автомобиле до Окленда потребует 6 часов. Зато есть возможность долететь на вертолете.

Прецедент в продаже городков уже был. Так, в 2010 года за 17 миллионов в американской валюте был поставлен на торги городок Кэл-Нев-Ари, имевший казино, гостиницу, универсам и ресторан. Правда, покупателей не нашлось, и владелице города пришлось снизить цену до 8 миллионов в марте 2016 года.