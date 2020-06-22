В Новой Зеландии на продажу выставили целый город

Сегодня, 16:03

Staalker

0

Image 16+
В Новой Зеландии на продажу выставили целый город

По сообщению CNBC, в Новой Зеландии на торги выставили город Меллансфолли Ранч. Населенный пункт за 7,5 миллиона долларов может приобрести любой желающий. Сам город имеет около десятка строений, плюс будущему владельцу достанется подготовленный бизнес по производству меда. История населенного пункта невелика — его придумал и создал в 2006 году новозеландский энтузиаст, взявший за образец городишко ковбоев из штата Вайоминг. 

В городе имеется всего 3 жилых здания, которые суммарно предназначены для проживания 22 жителей. Однако даже для такого скромного населения имеются офис шерифа, здание юстиции, построен довольно современный кинотеатр. Определенным минусом Меллансфолли Ранч является его удаленность от крупных городов — дорога на автомобиле до Окленда потребует 6 часов. Зато есть возможность долететь на вертолете.

Прецедент в продаже городков уже был. Так, в 2010 года за 17 миллионов в американской валюте был поставлен на торги городок Кэл-Нев-Ари, имевший казино, гостиницу, универсам и ресторан. Правда, покупателей не нашлось, и владелице города пришлось снизить цену до 8 миллионов в марте 2016 года.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Турции разъяснили о судьбе туристов с подозрением на коронавирус

22-06-2020, 14:36

В Сирии российский БТР-82А сохранил жизнь бойцам после взрыва мощного фугаса

21-06-2020, 08:24

Турецкая армия уничтожила более 700 целей РПК на севере Ирака

20-06-2020, 17:21

В России рассказали как сбивать американские F-16

20-06-2020, 11:55

В США над пустыней Мохаве засняли сверхсекретный самолет

20-06-2020, 11:11

«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии

20-06-2020, 08:55

Sohu: Украина не сумела снизить обороноспособность России

19-06-2020, 16:12

В Индии обезьяна покалечила 250 человек, один - умер

19-06-2020, 11:19

Sohu: один российский десантник стоит минимум двух американских спецназовцев

17-06-2020, 14:51

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

17-06-2020, 09:33

Владельцы замков во Франции выставляют свои владения на продажу из-за финансовых трудностей

17-06-2020, 08:54

В Польше эксперты изучили новую тактику боя российских танков

16-06-2020, 22:58

Корпуса подлодок ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

16-06-2020, 16:55

В США боятся Евгения Пригожина: российский бизнесмен может оказаться в санкционном списке в четвертый раз

14-06-2020, 00:45

СМИ: Япония запускает в космос боевой лазер, чтобы сбивать российские военные спутники

13-06-2020, 16:24

В Великобритании каждый пятый житель заразился коронавирусом в больнице

13-06-2020, 09:11

Учет смертности от коронавируса в мире могут пересмотреть

11-06-2020, 15:24

В Италии продают дома за 1 евро

11-06-2020, 12:27

В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»

9-06-2020, 20:06

Малькевич назвал наглостью отказ ПНС Ливии вернуть социологов ФЗНЦ в Россию

9-06-2020, 19:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров