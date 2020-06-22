В Китае сообщили, что российский лазер не может расплавить броню танков

Новый российский лазер «Пересвет» не сможет расплавить танковую броню. В этом уверены военные эксперты из Поднебесной.

Аналитики издания Sohu решили на своих страницах поразмышлять об эффективности лазерного оружия, которое, как предполагается, должно уничтожать не только технику и вооружение, но и любую броню.

Над его созданием работают в разных странах мира. Боевым лазером России, как заявляют российские СМИ, станет лазерная установка «Пересвет».

Мощность у нее ниже 100 кВт, а этого, как отмечают аналитики, крайне мало для эффективного поражения техники противника. При этом о броне танков даже не приходится говорить - она не «возьмет» даже беспилотник.

При этом издание вспоминает, что Китай также активно работает над созданием лазерного оружия. Более того, в КНР в ближайшее время также может появиться лазерная установка - притом действительно эффективная, перед которой не устоит никакая броня.

«В будущем Китай также продолжит развивать лазерные технологии, и те фантастические свойства, которые приписываются боевому лазеру в компьютерных играх и романах, станут реальностью», - приводит хвастовство китайского автора «Военное обозрение».

The Space Review на днях опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой тот доходчиво рассказал о возможностях российского «Пересвета». По его мнению, главная задача лазера - не пробить броню.

Специалист предполагает, что он способен фокусировать лазерный луч таким образом, что по нему могут наводиться практически все существующее ракеты, в том числе крылатые.