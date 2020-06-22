ВВС Германии случайно показали «протекающий» реактивный самолет

Сегодня, 13:16

Ольга Громова

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ВВС Германии случайно показали «протекающий» реактивный самолет

Военно-воздушные силы Германии в своем Twitter рассказали о совместной тренировке с авиацией стран-партнеров по НАТО, параллельно проиллюстрировав публикацию несколькими снимками. При этом в посте говорится, что самолеты ВВС США в этих полетах задействованы не были. Издание Topwar со ссылкой на мнение немецких политологов пишет, что это был ответ оборонного ведомства страны главе Белого дома Дональду Трампу, который считает уже нецелесообразным оказывать Германии военную помощь в прежних объемах.

«Мы защищаем их от России, а они покупают у нее газ», - «уколол» президент США страну-партнера по НАТО.

В совместной тренировке принимали участие многоцелевой истребитель четвертого поколения «Тайфун», боевой реактивный самолет с крылом изменяемой стреловидности, «Торнадо» и другие средства боевой авиации. Отрабатывалась и дозаправка боевых бортов над Северным морем. Среди выложенных фото одна вызвала подлинный интерес и недоумение. На снимке некоторые британские пользователи сети смогли рассмотреть, что реактивный самолет Tornado ВВС Германии при дозаправке чрезмерно протекает.

«Может мне кто рассказать, что у него вытекает из хвоста?», - спрашивает один пользователь.
«Только что беседовал с другом - авиамехаником на «Торнадо», он говорит, что это топливо. Не уверен, почему у него течет топливо при дозаправке, возможно, из-за некоторых проблем с клапанами. Он сказал мне, что на самом деле работал на одном и том же самолете, и у него часто возникали такие проблемы», - ответил ему другой.

Но большинство людей все же пришли к мнению, что на фото попало намеренное стравливание топлива. Самолет, как они объяснили, в дозаправке не нуждался, но из-за учений был вынужден ее провести.

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