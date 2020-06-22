Египет закупит 500 российских танков Т-90

В Египте рассматривают возможность закупки 500 российских танков Т-90МС.

Об этом сообщил министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, передает REGNUM .

Он рассказал, что сделка, которую Египет может заключить с Россией, предполагает сборку Т-90МС на территории Египта, но с участием российской компании «Уралвагонзавод». Это, считает министр, позволит египетским специалистам получить новый опыт в создании военной техники. Египет, как известно, уже собирал у себя американские танки.

Военные обозреватели отмечают, что если контракт с Россией будет заключен в таком формате, о котором говорят сейчас в Египте, то эта страна станет единственной в мире одновременно производящей танки России и США.