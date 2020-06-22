В ВОЗ рассказали о новой вспышке коронавируса в Европе

ВОЗ зафиксировала в Европе новый всплеск коронавирусной инфекции.

В странах Европы в первый раз за несколько месяцев на прошлой неделе был зафиксирован прирост новых заболевших коронавирусом. Такую информацию озвучил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По мнению Клюге, усиленное распространение вируса за последние 14 дней отметили в 30 европейских странах. И в 11 из них не исключают новый виток пандемии.

Ранее глава организации предупреждал о риске новых проявлений COVID-19 после постепенного снятия карантинных ограничений. В этот раз в некоторых странах угроза стала реальностью, подчеркнул Клюге.

Заслужили отдельной похвалы от директора бюро власти таких стран как Польша, Германия, Испания, а также Израиль. Их государственные чиновники показали молниеносную реакцию на развитие коронавируса. Кроме того, европейцы привыкли более ответственно подходить к защитным маскам и соблюдению социальной дистанции.

Последние цифры по Европе: зафиксировано 2,6 млн заразившихся, из них умерли 195 тыс. человек. Соответствующие мировые показатели - 9,3 млн и 480 тыс. человек.