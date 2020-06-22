Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил дрожать Турцию

Сегодня, 16:44

Анна Лисова

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Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил дрожать Турцию
«Панцирь-С» осуществил ночной маневр

Российские средства ПВО, дислоцирующиеся на территории Сирии, выполнили маневр, который стал неожиданностью для турецких военных. Как сообщает портал Аvia.pro, «Панцирь-С» и «Тор» осуществили ночной маневр, чем сбили с толку турецкие беспилотники. Ночная атака с их применением была осуществлена турецкими военными и подконтрольными Анкаре боевиками. Но, как оказалось, дроны-камикадзе ошиблись с целью, поскольку средства ПВО российские военные переместили на несколько десятков севернее российской военной базы. Это позволило осуществить перехват дронов задолго до их подлета к авиабазе, а не рядом с ее периметром.

Veterans Today в твитере сообщает, что российские ПВО в Сирии расположены таким образом, чтобы полностью контролировать позиции боевиков, которые поддерживает Анкара. Поэтому российские комплексы полностью контролируют возможные ракетные удары по позициям САА со стороны протурецких сил.

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