Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил дрожать Турцию

Российские средства ПВО, дислоцирующиеся на территории Сирии, выполнили маневр, который стал неожиданностью для турецких военных. Как сообщает портал Аvia.pro , «Панцирь-С» и «Тор» осуществили ночной маневр, чем сбили с толку турецкие беспилотники. Ночная атака с их применением была осуществлена турецкими военными и подконтрольными Анкаре боевиками. Но, как оказалось, дроны-камикадзе ошиблись с целью, поскольку средства ПВО российские военные переместили на несколько десятков севернее российской военной базы. Это позволило осуществить перехват дронов задолго до их подлета к авиабазе, а не рядом с ее периметром.

Veterans Today в твитере сообщает, что российские ПВО в Сирии расположены таким образом, чтобы полностью контролировать позиции боевиков, которые поддерживает Анкара. Поэтому российские комплексы полностью контролируют возможные ракетные удары по позициям САА со стороны протурецких сил.

US Backed Terrorists Launch Massive Attack on Russian Airbase -



Late on June 22, Russian air defense units repelled a massive drone attack on Russia’s Hmeimim air base in Syria. According to local sources, Russian Pantsir and Tor systems launched almost two dozen missiles ... pic.twitter.com/6fVjJAs8mR