Стелс-бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400

Сегодня, 15:05

Ольга Громова

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Стелс-бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Стелс-бомбардировщик B-21 Raider

У США есть возможности обойти новейшие российские зенитно-ракетные комплексы С-400 («Триумф») и С-500 («Прометей»). Сделать это можно благодаря стелс-бомбардировщикам B-21 Raider. Эти самолеты могут беспрепятственно входить в российское воздушное пространство, оставаясь незамеченными для российских систем ПВО непосредственно до момента пуска ракет. Американские СМИ сообщили об этом, ссылаясь на доклад представителей ВВС США и института Митчелла (Австралия).

В документах приводятся примерные подсчеты на предмет того, сколько «стелсов» В-21 необходимо задействовать США, чтобы устроить РФ разгромное поражение. В докладе Института говорится, что у страны должен быть приличный авиапарк - не менее 316 бомбардировщиков В-21. Однако имеется и примечание. Если в стране заменят часть вооружения в самолетах на более современное, то проникнуть вглубь российского воздушного пространства беспрепятственно возможно и с 200 этих бомбардировщиков.

Военные эксперты к подобным докладам относятся с видимой долей иронии. На фоне реального положения дел он более смахивает на фантастический рассказ. У ВВС США нет ни 316, ни 200 таких бомбардировщиков. Более того, В-21 Raider даже на вооружение пока не поступил.

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