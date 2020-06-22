Китай готов уничтожить поставленные в Индию российские ЗРК С-400

Сегодня, 12:23

Александр Зуев

0

Image 16+
Китай готов уничтожить поставленные в Индию российские ЗРК С-400
Поставленные в Индию российские ЗРК С-400

Индия и Китай продолжают накалять обстановку из-за спорной территории Ладакх. В этой связи в Нью-Дели решили усилить свои войска новейшими средствами ПВО. Но Пекин заявил, что ракеты DongFeng смогут обойти радары на российских ЗРК С-400. Китайские DongFeng могут лететь с огромной скоростью, что делает их недосягаемыми для обычных ЗУР.

Известно, что сейчас на вооружении армии КНР состоят ракетные установки Dongfeng-41, представляющие угрозу для Индии. Стратегические гиперзвуковые ракетные комплексы можно развернуть за считанные часы. Ракеты, используемые на Dongfeng-41, способны перемещаться со скоростью 31 500 км/ч. Отметим, что российские С-400 могут перехватывать цели, летящие на 17,2 тыс. километров в час, что вдвое меньше возможностей DongFeng, пишет Avia.pro.

Можно сказать, что Китай располагает достаточно убедительным потенциалом - вооружением, которое способно обойти российские ЗРК. То есть, в случае военного конфликта, Китай может стать первой страной, которая уничтожит уникальные комплексы С-400. В этой связи эксперты отмечают, что Индия, вероятно, понимает, что вступление в военный конфликт с Китаем чревато печальными последствиями и поэтому будет пытаться его избежать.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Турции разъяснили о судьбе туристов с подозрением на коронавирус

22-06-2020, 14:36

В Сирии российский БТР-82А сохранил жизнь бойцам после взрыва мощного фугаса

21-06-2020, 08:24

Турецкая армия уничтожила более 700 целей РПК на севере Ирака

20-06-2020, 17:21

В России рассказали как сбивать американские F-16

20-06-2020, 11:55

В США над пустыней Мохаве засняли сверхсекретный самолет

20-06-2020, 11:11

«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии

20-06-2020, 08:55

Sohu: Украина не сумела снизить обороноспособность России

19-06-2020, 16:12

В Индии обезьяна покалечила 250 человек, один - умер

19-06-2020, 11:19

Sohu: один российский десантник стоит минимум двух американских спецназовцев

17-06-2020, 14:51

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

17-06-2020, 09:33

Владельцы замков во Франции выставляют свои владения на продажу из-за финансовых трудностей

17-06-2020, 08:54

В Польше эксперты изучили новую тактику боя российских танков

16-06-2020, 22:58

Корпуса подлодок ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

16-06-2020, 16:55

В США боятся Евгения Пригожина: российский бизнесмен может оказаться в санкционном списке в четвертый раз

14-06-2020, 00:45

СМИ: Япония запускает в космос боевой лазер, чтобы сбивать российские военные спутники

13-06-2020, 16:24

В Великобритании каждый пятый житель заразился коронавирусом в больнице

13-06-2020, 09:11

Учет смертности от коронавируса в мире могут пересмотреть

11-06-2020, 15:24

В Италии продают дома за 1 евро

11-06-2020, 12:27

В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»

9-06-2020, 20:06

Малькевич назвал наглостью отказ ПНС Ливии вернуть социологов ФЗНЦ в Россию

9-06-2020, 19:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров