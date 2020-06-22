Китай готов уничтожить поставленные в Индию российские ЗРК С-400

Индия и Китай продолжают накалять обстановку из-за спорной территории Ладакх. В этой связи в Нью-Дели решили усилить свои войска новейшими средствами ПВО. Но Пекин заявил, что ракеты DongFeng смогут обойти радары на российских ЗРК С-400. Китайские DongFeng могут лететь с огромной скоростью, что делает их недосягаемыми для обычных ЗУР.

Известно, что сейчас на вооружении армии КНР состоят ракетные установки Dongfeng-41, представляющие угрозу для Индии. Стратегические гиперзвуковые ракетные комплексы можно развернуть за считанные часы. Ракеты, используемые на Dongfeng-41, способны перемещаться со скоростью 31 500 км/ч. Отметим, что российские С-400 могут перехватывать цели, летящие на 17,2 тыс. километров в час, что вдвое меньше возможностей DongFeng, пишет Avia.pro .

Можно сказать, что Китай располагает достаточно убедительным потенциалом - вооружением, которое способно обойти российские ЗРК. То есть, в случае военного конфликта, Китай может стать первой страной, которая уничтожит уникальные комплексы С-400. В этой связи эксперты отмечают, что Индия, вероятно, понимает, что вступление в военный конфликт с Китаем чревато печальными последствиями и поэтому будет пытаться его избежать.