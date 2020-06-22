Названы последствия противостояния израильских F-16 с С-300 и «Панцирь-С»

В Сирии израильские ВВС успешно атаковали некий военный центр к северо-востоку от города Саламия, передает Аvia.pro . Системы ПВО С-300 и «Панцирь-С» не смогли обнаружить израильские боевые самолеты. К тому же, им не удалось перехватить выпущенные ракеты.

В Сети появились снимки с места, которое подверглось атаке израильских ВВС. Судя по опубликованным фото, очередной рейд ЦАХАЛ прошел успешно. Объекты, попавшие на фото, разрушены, что говорит о большом количестве ракет, достигших цели. Комментируя произошедшее, аналитики отмечают, что в районе, который подвергся атаке Израиля, дислоцируются не только ЗРПК «Панцирь-С», но и комплексы С-300. Эту защиту смогли обойти «стандартные» F-16. Израиль не задействовал во время атаки свои «стелс»-самолеты.

Сообщается, что некоторые ракеты все же были перехвачены. Тем не менее, западные аналитики раскритиковали российское вооружение, поскольку минимизировать ущерб израильской атаки российским средствам ПВО не удалось.