Отели турецкой Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России

Сегодня, 16:26

Анна Лисова

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Отели турецкой Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России

Отели турецкой Антальи с июля готовы принимать российских туристов. Об этом сообщает АТОР, передает РИА Новости

Стоит отметить, что некоторые гостиницы в Анталье уже открылись. Большинство же из них заработает в июле. 

Турецкие отели уже составили графики открытия. В этом сезоне принимать российских туристов готовы 170 популярных гостиниц Антальи, из которых уже более 30 открылись. 

В Турции ранее власти заявили, что с июля начнется основной поток туристов из-за границы. Министр туризма и культуры Мехмет Эрсой сообщил, что в ближайшие неделю-две будет решен вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией. 

С 16 июля Турция хочет запустить 14 рейсов в неделю в Москву, а с 17 июля будет запущено три рейса в Санкт-Петербург. В Краснодар самолеты из Турции начнут летать с 20 июля. Также планируется выполнять по три рейса в неделю. 

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