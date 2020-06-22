Отели турецкой Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России

Отели турецкой Антальи с июля готовы принимать российских туристов. Об этом сообщает АТОР, передает РИА Новости .

Стоит отметить, что некоторые гостиницы в Анталье уже открылись. Большинство же из них заработает в июле.

Турецкие отели уже составили графики открытия. В этом сезоне принимать российских туристов готовы 170 популярных гостиниц Антальи, из которых уже более 30 открылись.

В Турции ранее власти заявили, что с июля начнется основной поток туристов из-за границы. Министр туризма и культуры Мехмет Эрсой сообщил, что в ближайшие неделю-две будет решен вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией.

С 16 июля Турция хочет запустить 14 рейсов в неделю в Москву, а с 17 июля будет запущено три рейса в Санкт-Петербург. В Краснодар самолеты из Турции начнут летать с 20 июля. Также планируется выполнять по три рейса в неделю.