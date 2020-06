Американский броневик тараном столкнул российский БТР на обочину

В сети появилось видео, на котором запечатлена еще одна стычка российских и американских военных на дороге в Сирии. В ходе ее никто не пострадал, главная цель, которая преследовалась - унизить соперника посредством бронемобиля. Военные США на броневике тараном столкнули российский БТР-80 на обочину, пишет Аvia.pro. Возможно, это и так, поскольку ролик не дает полного представления о случившемся. А вот гонки на дороге, которые устроили патрули в северо-восточной части арабской республики, дают представления о выносливости. Российская машина быстро обогнала американскую и оставила далеко позади - и это при том, что наши военные ехали прямо по обочине.

«С учетом веса, российский БТР мог даже не смещаться в сторону – на такой скорости американский бронеавтомобиль развалило бы в лепешку. И это если не рассуждать о том, что российские военнослужащие вполне могли устроить таран американцам, попросту выбив их с трассы», - так прокомментировали видео военные аналитики.

Напомним, американцы на территории Сирии часто прибегают к своего рода провокациям на дорогах. Так, излюбленная - блокирование проезда патрулям с тем, чтобы помешать россиян выполнять поставленные перед ними руководством задачи.

