В Китае высмеяли новейшую российскую военную технику на Параде Победы

Унылая декорация, нелепость и старье из прошлого - так отозвались о новейшей российской технике, показанной на Параде Победы 24 июня, китайские журналисты. Об этом пишет Avia.pro, не уточняя при этом, какие именно СМИ Поднебесной «раскатали» показанные танки и комплексы.

На Параде Победы Россия представила более двух десятков образцов новейшей техники и вооружения. Однако в Китае сочли представленное унылым, и констатировали, что РФ все же сильно отстает от Запада в сфере точного машиностроения. И началось это с момента распада Советского Союза. Отмечается, что у страны оружие и оборудование устарели, а основные технологии серьезно отстают. Особое внимание в Китае, если верить изданию, уделили танкам. На параде, кроме легендарного советского Т-34, были показаны три новых боевых машины - Т-14, Т-90М и Т-80БВМ.

«На первый взгляд выдается, что научно-производственные мощности очень сильны, но на самом деле это демонстрирует, что РФ не переступила порог передовых танков. Т-90М базируется на танке Т-90, а турель модифицирована. Используется система управления огнем Сосна-У, импортированная из Белоруссии, и улучшенная схема брони, но при этом видно, что силовая часть не была улучшена. T-80БВМ улучшен на основе старой модели танка T-80БВ. Кузова этих машин - это еще старые разработки, произведенные в 1980-х годах», - приводит издание мнение китайских журналистов.

Чем именно объясняется критика российского оружия Китаем, неизвестно. Не исключено, что сыграла свою роль настырность Индии в вопросах приобретения у России комплексов С-400, которыми надеется сдерживать Китай. У этой страны и КНР давний территориальный спор в Ладакхе. И недавно стычка в приграничном районе закончилась гибелью 20 человек.