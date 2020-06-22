В Китае высмеяли новейшую российскую военную технику на Параде Победы

Сегодня, 09:05

Ольга Громова

0

Image 16+
В Китае высмеяли новейшую российскую военную технику на Параде Победы
Парад Победы в Москве

Унылая декорация, нелепость и старье из прошлого - так отозвались о новейшей российской технике, показанной на Параде Победы 24 июня, китайские журналисты. Об этом пишет Avia.pro, не уточняя при этом, какие именно СМИ Поднебесной «раскатали» показанные танки и комплексы.

На Параде Победы Россия представила более двух десятков образцов новейшей техники и вооружения. Однако в Китае сочли представленное унылым, и констатировали, что РФ все же сильно отстает от Запада в сфере точного машиностроения. И началось это с момента распада Советского Союза. Отмечается, что у страны оружие и оборудование устарели, а основные технологии серьезно отстают. Особое внимание в Китае, если верить изданию, уделили танкам. На параде, кроме легендарного советского Т-34, были показаны три новых боевых машины - Т-14, Т-90М и Т-80БВМ.

«На первый взгляд выдается, что научно-производственные мощности очень сильны, но на самом деле это демонстрирует, что РФ не переступила порог передовых танков. Т-90М базируется на танке Т-90, а турель модифицирована. Используется система управления огнем Сосна-У, импортированная из Белоруссии, и улучшенная схема брони, но при этом видно, что силовая часть не была улучшена. T-80БВМ улучшен на основе старой модели танка T-80БВ. Кузова этих машин - это еще старые разработки, произведенные в 1980-х годах», - приводит издание мнение китайских журналистов.

Чем именно объясняется критика российского оружия Китаем, неизвестно. Не исключено, что сыграла свою роль настырность Индии в вопросах приобретения у России комплексов С-400, которыми надеется сдерживать Китай. У этой страны и КНР давний территориальный спор в Ладакхе. И недавно стычка в приграничном районе закончилась гибелью 20 человек.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Турции разъяснили о судьбе туристов с подозрением на коронавирус

22-06-2020, 14:36

В Сирии российский БТР-82А сохранил жизнь бойцам после взрыва мощного фугаса

21-06-2020, 08:24

Турецкая армия уничтожила более 700 целей РПК на севере Ирака

20-06-2020, 17:21

В России рассказали как сбивать американские F-16

20-06-2020, 11:55

В США над пустыней Мохаве засняли сверхсекретный самолет

20-06-2020, 11:11

«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии

20-06-2020, 08:55

Sohu: Украина не сумела снизить обороноспособность России

19-06-2020, 16:12

В Индии обезьяна покалечила 250 человек, один - умер

19-06-2020, 11:19

Sohu: один российский десантник стоит минимум двух американских спецназовцев

17-06-2020, 14:51

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

17-06-2020, 09:33

Владельцы замков во Франции выставляют свои владения на продажу из-за финансовых трудностей

17-06-2020, 08:54

В Польше эксперты изучили новую тактику боя российских танков

16-06-2020, 22:58

Корпуса подлодок ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

16-06-2020, 16:55

В США боятся Евгения Пригожина: российский бизнесмен может оказаться в санкционном списке в четвертый раз

14-06-2020, 00:45

СМИ: Япония запускает в космос боевой лазер, чтобы сбивать российские военные спутники

13-06-2020, 16:24

В Великобритании каждый пятый житель заразился коронавирусом в больнице

13-06-2020, 09:11

Учет смертности от коронавируса в мире могут пересмотреть

11-06-2020, 15:24

В Италии продают дома за 1 евро

11-06-2020, 12:27

В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»

9-06-2020, 20:06

Малькевич назвал наглостью отказ ПНС Ливии вернуть социологов ФЗНЦ в Россию

9-06-2020, 19:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров