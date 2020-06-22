На юго-востоке Турции в ходе обстрела со стороны Ирана погиб военный

Один турецкий военнослужащий погиб, еще один был ранен в результате обстрела Ираном территории провинции Хаккари, что на юго-востоке Турции. Об инциденте сообщили в оборонном ведомстве страны.

«Во время разведывательных и наблюдательных мероприятий 23 июня в пограничном районе Юксекова провинции Хаккари в ходе обстрела со стороны Ирана были ранены два наших боевых товарища. Одного из них, к сожалению, не удалось спасти», - говорится в релизе.

Вчера, 23 июня, новостное агентство Shafaq (Ирак), ссылаясь на информацию, полученную из уст осведомленных источников, сообщило, что артиллерия Ирана прибегла к обстрелу деревни в провинции Эрбиль, что на территории автономного района Иракский Курдистан.

Минобороны Турции объявило о начале новой операции "Коготь тигра", направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК запрещена в стране) на территории иракского региона Хафтанин, напоминает РИА Новости. Ранее сообщалось, что минувшей ночью Израиль подверг ракетному удару два города на территории провинции Хама в Сирии. ПВО страны сумели отразить атаку, поэтому обошлось без человеческих жертв, потери сугубо материальные.