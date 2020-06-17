В Турции разъяснили о судьбе туристов с подозрением на коронавирус

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой рассказал, какие действия будут предприниматься в отношении туристов, которые пересекли турецкую границу, и по прибытию в страну у них был выявлен коронавирус, пишет Лента.Ру .

На портале Ассоциации туроператоров России указано, что тест на COVID-19 будут проводить в аэропорту тем, у кого температура выше 37,8 градусов. Этот тест для туристов будет бесплатным. Если результат теста будет отрицательным, а состояние здоровья туриста медиков не будет вызывать опасений, то турист сможет продолжить запланированный отдых.

При положительном тесте иностранца отправят в больницу. Но если болезнь протекает бессимптомно, то он может быть отправлен в изолированную зону отеля. Помощь в медучреждении туристу будут оказывать только при условии его согласия. Власти Турции отмечают, что прорабатывается возможность предоставления дополнительного страхования для туристов, которое бы покрывало лечение коронавирусной инфекции.