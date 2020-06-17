В Сирии российский БТР-82А сохранил жизнь бойцам после взрыва мощного фугаса

В Сирии БТР-82А подорвался на фугасе, но военные, которые находились в нем, выжили.

Изначально сообщалось, что 17 июня в Сирии боевики попытались подорвать российский бронетранспортер БТР-82, передает Российская газета . Но из-за малой мощности попытка уничтожить военную машину провались.

Теперь же вышло опровержение, в котором говорится, что действительности, мощность неустановленного СВУ составила порядка 50 килограмм в тротиловом эквиваленте. Такой мощности достаточно, чтобы разорвать практически любую бронированную машину на части.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что БТР-82А получил незначительные повреждения и вернулся в пункт дислокации. Сообщается, что БТР-82А двигался по обочине патрулируемой трассы, где и сработало самодельное взрывное устройство мощностью ориентировочно не менее 50 кг в тротиловом эквиваленте.

Стоит отметить, что российские конструкторы продолжают работать над улучшением действующей военной техники. В частности, постоянно идет модернизация БТР. Новая модернизированная версия БТР-82АТ получила дополнительные отражающие экраны из броневой стали, защищающие от пуль крупнокалиберных пулеметов, и специальные противокумулятивные решетки, снижающие эффективность выстрелов ручных и станковых гранатометов.