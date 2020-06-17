Турецкая армия уничтожила более 700 целей РПК на севере Ирака

Министр обороны Турции Хулуси Акар 20 июня сообщил, что турецкая армия провела операцию Pence-Kaplan (Коготь тигра), уничтожив на севере Ирака более 700 целей Рабочей партии Курдистана (РПК). По его словам, с начала операции было захвачено около 150 пещер террористов, ликвидировано до 160 самодельных взрывных устройств, изъято большое количество боеприпасов, уничтожено более 700 целей террористов.

Известно, что Акар и командующие родами войск ночью наблюдали за ходом операции из штаба на границе с Ираком.

Отметим, что 15 июня военное ведомство Турции заявило, что турецкие ВВС провели воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель запрещенной в Турции РПК. 16 июня турецкая армия провела наземную операцию с участием артиллерии и спецназа. В свою очередь объединенное командование ВС Ирака расценило вторжение турецкой авиации как нарушение суверенитета страны, пишет РИА Новости .

Как сообщила турецкая сторона, после возобновления в июле 2015 года конфликта Турции с РПК жертвами нападений курдских повстанцев стали около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. За пятилетний период они нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.