В США над пустыней Мохаве засняли сверхсекретный самолет

Сегодня, 11:11

Анна Лисова

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В США над пустыней Мохаве засняли сверхсекретный самолет

Над пустыней Мохаве американские военные проводят испытания сверхсекретных самолетов.  

Американское издание «The Drive» пишет, что секретные самолеты, которые сейчас разрабатываются в США, будут неуязвимыми для существующей российской системы ПВО, отмечает Утро.ru.

Эти самолеты уже попадал в объективы камер гражданских фотографов. Теперь же его появилось видео с полноценных испытаний. Поскольку уже начались летные испытания прототипов, можно предположить, что первые образцы появятся в ближайшие 3-5 лет. 

Самолеты самолетах «Model 401» и «Proteus» на испытаниях поднялись в небо вместе с истребителем F-15D NASA и воздушным танкером KC-10. На хвосте прототипа «Model 401» были замечены «непонятные ромбы». Возможно это скрытый радар или какие-то датчики.  «Proteus» получил электрооптическую систему, возможности которой  пока подробно не раскрываются. Предположительно, она позволит уменьшить тепловую сигнатуру самолета, скрывая его от систем отслеживания. 

Как считают журналисты, «Model 401» и «Proteus» проходили испытания в беспилотном режиме, либо им управляли с F-15D NASA.

Эксперты считают, что эти самолеты могут быть прототипами истребителей шестого поколения, которые будут летать без пилотов. 


 

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