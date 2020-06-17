Sohu: Украина не сумела снизить обороноспособность России

Планы Киева снизить обороноспособность России и связанный с ними отказ поставлять газотурбинные двигатели для боевых кораблей ВМФ РФ провалились. В этом уверены аналитики китайского издания Sohu.

В Поднебесной обратили внимание на то, что в РФ довольно оперативно отреагировали на заявление Киева и в сжатые сроки освоили выпуск двигателей на собственных производственных мощностях.

Украина же ничего не выиграла по сути, так как, отказав выгодному заказчику, лишилась доходов и, вероятно, будет вынуждена сократить количество рабочих мест.

Между тем в России выпуском газотурбинных двигателей занялся завод «Сатурн», что в Рыбинске. Производство сложного агрегата было освоено очень быстро.

В этом контексте Sohu напоминает, что еще со времен СССР Украина поставляла на весь Союз двигатели для авиации, кораблей и танков. Однако в последнее время между государствами отношения сложные, поэтому Москве приходится выкручиваться из ситуации.

Последний двигатель, сделанный в Украине и поставленный в Россию, установлен на «Адмирале Касатонове». Остальные будут комплектоваться российскими двигателями. К примеру, «Адмирал Головко» получит мотор мощностью 27500 лошадиных сил.

В Китае полагают, что главная цель, которую преследовал Киев своим отказом, - сорвать выпуск анонсированных Россией фрегатов проекта 22350.

Однако, резюмируют авторы, ничего хорошего из этой затеи не вышло - Украина лишь себе хуже сделала, так как ее газотурбинные мощности нацелены на производство двигателей для российских кораблей.