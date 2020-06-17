В Индии обезьяна покалечила 250 человек, один - умер

Сегодня, 11:19

Ольга Громова

0

Image 16+
В Индии обезьяна покалечила 250 человек, один - умер
Пойманная обезьяна

В индийском штате Уттар-Прадеш макака по кличке Калуа искусал на улице 250 человек. Один из потерпевших умер, другим потребуется серьезная медицинская помощь, в том числе услуги пластических хирургов, передает Daily Mail.

Ранее у Калуа был хозяин - местный оккультист. Он кормил свою обезьяну мясом и часто угощал спиртными напитками. После смерти мага макак вынужден был жить на улице. Мяса он больше не получал, как и алкоголя. Отсутствие спиртного сделало обезьяну агрессивной. Калуа со злости принялся нападать на прохожих. Наибольшее количество пострадавших - женщины и девочки, совсем еще маленькие. Многих, оставшийся без крепкого алкоголя Калуа, искалечил настолько, что их внешность обезображена и помочь может только пластический хирург.

Один из людей, которых укусил примат, скончался. Животное все же изловили и отправили в зоопарк, где разместили в клетке-одиночке. В вольере с другими обезьянами он жить не может, поскольку нападает на сородичей. Калуа оказался кровожадным и хищным, так как из еды и сейчас ему подходит только мясо. От овощей он отказывается.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Sohu: один российский десантник стоит минимум двух американских спецназовцев

17-06-2020, 14:51

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

17-06-2020, 09:33

Владельцы замков во Франции выставляют свои владения на продажу из-за финансовых трудностей

17-06-2020, 08:54

В Польше эксперты изучили новую тактику боя российских танков

16-06-2020, 22:58

Корпуса подлодок ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

16-06-2020, 16:55

В США боятся Евгения Пригожина: российский бизнесмен может оказаться в санкционном списке в четвертый раз

14-06-2020, 00:45

СМИ: Япония запускает в космос боевой лазер, чтобы сбивать российские военные спутники

13-06-2020, 16:24

В Великобритании каждый пятый житель заразился коронавирусом в больнице

13-06-2020, 09:11

Учет смертности от коронавируса в мире могут пересмотреть

11-06-2020, 15:24

В Италии продают дома за 1 евро

11-06-2020, 12:27

В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»

9-06-2020, 20:06

Малькевич назвал наглостью отказ ПНС Ливии вернуть социологов ФЗНЦ в Россию

9-06-2020, 19:36

В США русский врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

8-06-2020, 14:27

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских ЗРПК «Панцирь-С1»

7-06-2020, 09:25

Воспитанная в гей-семье писательница из Канады назвала ЛГБТ угрозой традиционным ценностям

6-06-2020, 19:11

Трамп назвал снижение безработицы в США великим днем для Джорджа Флойда

6-06-2020, 12:32

Sina рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу

6-06-2020, 10:59

Друг погибшего Джорджа Флойда рассказал про его последние минуты жизни

5-06-2020, 08:23

В Сети появилось видео уничтожения истребителями ВКС России турецкой системы ПВО в Сирии

4-06-2020, 22:52

У убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда был коронавирус

4-06-2020, 08:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров