В Индии обезьяна покалечила 250 человек, один - умер

В индийском штате Уттар-Прадеш макака по кличке Калуа искусал на улице 250 человек. Один из потерпевших умер, другим потребуется серьезная медицинская помощь, в том числе услуги пластических хирургов, передает Daily Mail.

Ранее у Калуа был хозяин - местный оккультист. Он кормил свою обезьяну мясом и часто угощал спиртными напитками. После смерти мага макак вынужден был жить на улице. Мяса он больше не получал, как и алкоголя. Отсутствие спиртного сделало обезьяну агрессивной. Калуа со злости принялся нападать на прохожих. Наибольшее количество пострадавших - женщины и девочки, совсем еще маленькие. Многих, оставшийся без крепкого алкоголя Калуа, искалечил настолько, что их внешность обезображена и помочь может только пластический хирург.

Один из людей, которых укусил примат, скончался. Животное все же изловили и отправили в зоопарк, где разместили в клетке-одиночке. В вольере с другими обезьянами он жить не может, поскольку нападает на сородичей. Калуа оказался кровожадным и хищным, так как из еды и сейчас ему подходит только мясо. От овощей он отказывается.