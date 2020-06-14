Sohu: один российский десантник стоит минимум двух американских спецназовцев

Сегодня, 14:51

Анна Лисова

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Sohu: один российский десантник стоит минимум двух американских спецназовцев
Воздушно-десантные войска РФ

Китайские военные эксперты заявили о том, что бой между российскими десантниками и американскими спецназовцами обернется большими проблемами для последних. Издание Sohu опубликовало статью, авторы которой оценили боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, пишет ПолитРоссия.

ВДВ РФ – это элитный род войск, и он уже не раз показал свои высочайшие профессиональные навыки в горячих точках. Российские десантники станут проблемой в условиях реального боя для противника. История десантных войск России берет начало из армии СССР, которая была одной из самых больших армий в мире. Первый авиамотодесантный отряд был создан еще в конце 20-х годов прошлого века. Из года в год десантники наращивали свои возможности и постепенно стали неотъемлемой частью вооруженных сил СССР.

К началу Великой Отечественной войны в Воздушно-десантных войсках Красной армии СССР насчитывалось более 40 тысяч человек. За время Великой Отечественной войны многие десантники были представлены к высшим наградам за героизм.

«В последующие годы советские десантники неоднократно подтверждали свой высокий класс. Они регулярно удивляли своих оппонентов способностью к быстрому развертыванию сил», — отметили авторы Sohu.

Боевая и тактическая подготовка современных российских десантников осуществляется на высоком уровне, пишут китайские военные эксперты. Они отмечают, что российские десантники – это хорошо обученные специалисты с высокими морально-волевыми качествами, способные выполнять задачи наивысшей сложности. По их мнению, в условиях реального боя российский десантник стоит двоих американских спецназовцев.

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