В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Британские ученые нашли препарат для эффективного лечения больных с коронавирусной инфекцией. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает его научным прорывом. Заявление об этом он сделал после публикации результатов клинических испытаний стероида дексаметазона, сообщило РИА Новости.

Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что исследование ученых из Университета Оксфорда продемонстрировало, что этот противовоспалительный препарат снижает риски смертности на 35 процентов у COVID-пациентов в тяжелом состоянии, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, и на 20 процентов у больных, которые находятся на кислородной терапии в стационарах.

Дексаметазон, к тому же, очень доступный - цены на него самые низкие. Глава ВОЗ поведал, что британское правительство уже одобрило этот лекарственный препарат для лечения. Он назвал его первым реальным препаратом для лечения COVID-19.

«Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании и Оксфордский университет, которые внесли вклад в достижение этого научного прорыва», – объявил Гебрейесус.

Напомним, в РФ ранее для для лечения коронавирусной инфекции одобрен препарат авифавир - его эффективность также была доказана во время клинических испытаний.