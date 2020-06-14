Владельцы замков во Франции выставляют свои владения на продажу из-за финансовых трудностей

Пандемия коронавируса привела к финансовым трудностям, которые сейчас испытывают владельцы замков во Франции. Специалисты отмечают, что этим летом собственники роскошных усадеб могут недосчитаться от 40% до 80% выручки из-за отсутствия гостей и невозможности проводить платные мероприятия. Они начали увольнять персонал и уже выставили замки на продажу. Северен де Мазери, соучредитель стартапа Hephata, подчеркнул, что была надежда на быстрое восстановление после карантина, но сегодня стало ясно, что нынешний год останется белым пятном в истории торжественных мероприятий. Поэтому многие светские вечеринки были перенесены на 2021 год.

Известно, что владелец усадьбы-дворца в 55 км от Парижа Во-ле-Веконт еще в марте был вынужден уволить всех садовников, так как ему стало нечем платить им. Теперь он вместе со своими братьями вынужден ухаживать за садом площадью 13 га. Отметим, что на конец прошлого года на продажу уже было выставлено около 1,5 тыс. замков, пишет Коммерсантъ .

Примечательно, что цены на них падали еще до пандемии, но эксперты считают, что новый кризис только усугубит ситуацию. По их мнению, многие владельцы согласятся продавать замки по минимальной цене.