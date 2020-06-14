В Польше эксперты изучили новую тактику боя российских танков

Вчера, 22:58

Анна Лисова

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В Польше эксперты изучили новую тактику боя российских танков
Применение новой танковой тактики

Вооруженные силы РФ проходят процесс модернизации и трансформации, и это не могут не заметить военные аналитики других стран. Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков в Сирии, пишет портал «Военное обозрение». О своих выводах они рассказали на страницах издания Defence24.

В частности, эксперты отметили, что модернизация танков и другой военной техники сразу же изменила тактику ведения боя, поскольку появились новые возможности. Модернизация позволила улучшить эффект применения артиллерии в нанесении точных ударов. Положительно оценили они и внедрение интегрированной автоматизированной системы командования и управления огнем.

Сейчас российские танки могут вести стрельбу на дистанции в 12 км, поэтому их можно эффективно использовать и в качестве мобильной артиллерии. В эффективности такого их применения сомнений нет, ведь снаряд ОФ-128 имеет площадь поражения в 41 кв. м.

Российские танкисты, отмечают военные аналитики, во время боев при проведении чеченской кампании существенно расширили арсенал приемов. Один из них получил название «карусель». Он подразумевает постоянную сменяемость ОБТ на огневой позиции: пока одна машина ведет стрельбу, другая подготавливается к ней. Это позволяет обеспечить высокую плотность огня, что вводит в заблуждение противника касательно количества танков, ведущих стрельбу. При этом для прикрытия танков, участвующих в «карусели» в городской черте, используются зенитные системы ЗСУ-24-2 или «Тунгуска», ведущие огонь по наземным целям.

Еще одна тактическая новинка, отмечают в Defence24, это «сирийский вал». Данный тактический ход предполагает массивный огонь и активное маневрирование. Если применяется такая тактика боя, то танки или другие боевые машины движутся одна за другой на расстоянии в 20-100 метров и ведут стрельбу по какому-то конкретному сектору. В данном маневре важно, чтобы было обеспечено надежное прикрытие с флангов танковой группы. Применение такого тактического хода позволяет эффективно вклиниваться в позиции противника.

Польские аналитики отметили, что те изменения, которые происходят в российской армии, существенно усиливают ее потенциал. К тому же, реформирование и модернизация продолжается, а это сигнализирует о дальнейшем усилении оборонных ресурсов РФ.

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