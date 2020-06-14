Корпуса подлодок ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

Сегодня, 16:55

Анна Лисова

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Корпуса подлодок ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Подлодки ВМС США строили из низкокачественной стали

Источник «Ассошиэйтед Пресс» сообщил о том, что корпуса подводных лодок ВМС США десятилетия строили из низкокачественной стали, передает РИА Новости. Как оказалось, один из сотрудников компании, поставлявший сталь для корпусов американских подлодок, подделал результаты лабораторных исследований. В результате этих махинаций сталь этой компании была признана подходящей для строительства подводных лодок.

Оказалось, что фальсифицированы были документы на сталь, производимой компанией Bradken, которая находится в Канзас-Сити (штат Миссури). В минюсте США уточнили, что эта компания в рамках отсрочки судебного расследования уже заплатила 10,5 млн долларов.

«Bradken ставила моряков ВМФ и его операции под угрозу. Государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций и, обнаружив его, должны быть полностью откровенны с правительством», — подчеркнул прокурор Брайан Моран.

Стоит отметить, что стальные отливки компании Bradken поставлялись Electric Boat и Newport News Shipbuilding для производства субмарин.

Установлено, что в 2008 году Bradken приобрела металлургический завод в Такоме. То, что документы подделывались, стало известно через 9 лет после того как сменилось руководство. Оказалось, что 66-летняя Элейн Томас с 1990 годов подделывала результаты анализа 240 партий стали для корпусов субмарины. Уже подсчитано, что документы были подделаны на 50% металла, который эта компания поставляла для нужд американского флота.

По словам Элейн Томас, она признает своею вину. В свое оправдание она заявила, что считала глупыми тестирование металла при тех низких температурах, которые указаны в сертификационных документах.

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