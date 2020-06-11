СМИ: Япония запускает в космос боевой лазер, чтобы сбивать российские военные спутники

Японская компания «SKY Perfect JSAT» начала работы по строительству космического аппарата, на оснащении которого будут мощнейшие лазеры. Они позволят сбивать большинство объектов на орбите Земли.

СМИ Японии, рассказывая о новейшей разработке, сообщают, что ее главное предназначение - борьба с космическим мусором и вышедшими со строя спутниками.

Но на самом деле у аппарата могут быть иные цели, полагают китайские журналисты. Не исключено, что дело в технологии двойного назначения. Первая цель, как уже указывалось выше, истребление космического мусора. А вторая - поражение военных космических спутников России и Китая.

Поскольку выяснить настоящую причину поломки того или иного космического спутника при использовании лазера не получится, Япония получит почти безграничные возможности. Так, страна запросто может расправиться с аппаратами, которые сочтет опасными.

Такая бесконтрольность создает серьезные риски для России, считает «АвиаПро».