В Великобритании каждый пятый житель заразился коронавирусом в больнице

Сегодня, 09:11

Анна Лисова

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В Великобритании каждый пятый житель заразился коронавирусом в больнице

The Daily Telegraph сообщает, что в Великобритании каждый пятый заразившийся коронавирусом подхватил его в медицинском учреждении. Тех, кто заразился коронавирусом в больнице, около 22% из общего числа всех случаев заражения коронавирусной инфекций. 

Исследование, проведенное при поддержке правительства страны, показало, что 11% летальных случаев приходится как раз на тех, кто заразился коронавирусом в больнице. 

Ученые отмечают, что в Великобритании долго тянули с введением мер социального дистанцирования в том числе и медицинскими работниками. Что привело к интенсивному распространению заболевания. 

Британцы в последнее время обеспокоены тем, что именно национальная система здравоохранения является одним из источников повторного заражения вирусом в небольших группах, соблюдающих правила социального дистанцирования. 

Эксперты склоняются к тому, что карантинные ограничения должны быть жесткими, поскольку, по подсчетам ученых, строгие ограничения сберегли только в Великобритании от заражения около 500 тыс. человек. 

 

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