В Великобритании каждый пятый житель заразился коронавирусом в больнице

The Daily Telegraph сообщает, что в Великобритании каждый пятый заразившийся коронавирусом подхватил его в медицинском учреждении. Тех, кто заразился коронавирусом в больнице, около 22% из общего числа всех случаев заражения коронавирусной инфекций.

Исследование, проведенное при поддержке правительства страны, показало, что 11% летальных случаев приходится как раз на тех, кто заразился коронавирусом в больнице.

Ученые отмечают, что в Великобритании долго тянули с введением мер социального дистанцирования в том числе и медицинскими работниками. Что привело к интенсивному распространению заболевания.

Британцы в последнее время обеспокоены тем, что именно национальная система здравоохранения является одним из источников повторного заражения вирусом в небольших группах, соблюдающих правила социального дистанцирования.

Эксперты склоняются к тому, что карантинные ограничения должны быть жесткими, поскольку, по подсчетам ученых, строгие ограничения сберегли только в Великобритании от заражения около 500 тыс. человек.