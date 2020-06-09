В Италии продают дома за 1 евро

Сегодня, 12:27

Ольга Громова

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В Италии продают дома за 1 евро
Прапор Италии

Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия начали реализовывать программу «Операция «Красота», в рамках которой можно купить дом в муниципалитете всего лишь за один евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN Travel.

Мэр коммуны, комментируя цены на недвижимость в размере одного евро в рамках программы, объяснил, что «Операция «Красота» должна избавить регион от проблемы оттока молодого населения в крупные города Италии. Особо он указал на привлекательность Чинкуэфронди через призму эпидситуации - за время пандемии в коммуне не было ни одного случая заражения коронавируса.

Заметим, что те, кто купит жилье за евро, вынуждены будут выполнить несколько условий - отремонтировать его в течение трех лет, ибо в противном случае грозит штраф в размере 20 тысяч евро, а также заплатить специальный сбор. Он небольшой - всего 250 евро.

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